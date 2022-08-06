ما صفات عروس المستقبل التي يفضلها الروس؟

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نشرت خدمة Rabota.ru المختصة بالدراسات نتائج إحصائية أجرتها عن الصفات التي يفضلها الرجال الروس في شريكات حياتهم.وتبعا للإحصائيات التي أجرتها الخدمة فإن نحو 62% من الرجال يعتقدون أن الصدق والإخلاص هما الصفتان الأكثر أهمية بالنسبة للعروس التي سيرتبطون بها.وأشارت الإحصائيات أيضا إلى أن 53% من الرجال الروس يفضلون اختيار شريكات حياة يتمتعن بالطيبة والانفتاح، ونحو 52% من الرجال يولون أهمية للمظهر الخارجي للفتاة وكذلك للمقدرات العقلية والفكرية لديها.وبينت الإحصائيات أيضا أن 39 % من الرجال الروس يفضلون أن تتمتع شريكة حياتهم بحس الفكاهة، و28% منهم يفضلون أن تكون الفتاة مهتمة بالرياضة وتعتني بصحتها، بينما 26% من الرجال يرون أن الفتاة يجب أن تتمتع بحس الاجتهاد ومحبة العمل، و23% منهم يرون أن المرأة يجب أن تمتلك المهارات المنزلية المفيدة.وخلال الدراسة قام الخبراء التابعون لـ Rabota.ru بإجراء مقابلات مع نحو 4000 رجل من جميع مناطق روسيا، وسألوهم عن رأيهم بمن هن النساء الأكثر جاذبية بالنسبة لهم في مدن البلاد، ليتبين أن 37% من الرجال الروس يفضلون الارتباط بفتيات من مدينة موسكو، و30% منهم فضلوا الارتباط من مدينة بطرسبورغ، ونحو 29% منهم فضلوا الارتباط بفتيات من مدينة كراسنودار.