أنقذ زوجته وطفليه من موت محقق.. مصرع سعودي وطفله بحادث قطار في النمسا (صور)

لقي مواطن سعودي وطفله البالغ من العمر 4 سنوات مصرعهما بعد اصطدام قطار بسيارتهما التي علقت على السكة الحديدية في غرب النمسا.



وبحسب صحيفة "عكاظ"، علقت سيارة العائلة على السكة الحديدية أثناء محاولتها العبور، يوم الأربعاء الماضي، وتمكن الزوج من إخراج زوجته وطفليه من السيارة. لكن عندما عاد لاستعادة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات من مقعد الطفل، اصطدم القطار بالسيارة، مما أسفر عن مقتلهما.

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إنتقل إلى رحمة الله أحد أقاربي وابنه ذو الأربع سنوات في حادث مؤسف في #النمسا يوم أمس بعد اصطدام قطار بسيارتهم التي علقت في طريقه . نجح في اخراج زوجته وطفليه ثم عاد ليخرج الطفل من مقعد الأطفال قبل وصول القطار ولكن قدر الله كان أسرع

نقلت لكم الخبر طلباً في الدعاء لهما بالرحمة💔 pic.twitter.com/LkU5Vlvqfc — محمد الشريف (@AlShareef700) August 5, 2022

وقالت الصحيفة السعودية إن الرجل البالغ من العمر 35 عاما كان في إجازة مع أسرته، ووقع الحادث عند ما يسمى "معبر إيغر" في مدينة سانت يوهان في تيرول.



وأضافت أن القطار كان متوجها من كيتزبوهيل إلى سانت يوهان، ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب.

وأعلنت الشرطة النمساوية عن وفاة الطفل على الفور، أما الأب فلم تنفع محاولات الأطباء لإنقاذه، بسبب جروحه الخطرة، وتوفي يوم الخميس في مستشفى في مدينة إنسبروك.



ونجت الأم البالغة من العمر 34 عاما والطفلان الآخران، 7 و11 عاما، من الحادث.