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فيديو مروع.. لحظة سقوط طائرة على طريق سريع واشتعال النار فيها

Lebanon 24
10-08-2022 | 23:40
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة هبوط طائرة على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشتعل النار فيها.

 

وتظهر الطائرة في المقطع وهي تسقط على الطريق وسط السيارات وبدا أنها سقطت فجأة، قبل أن تصطدم بشاحنة وتغير اتجاهها مخلفة ورائها كرة من الوقود المشتعل.

من دون إصابات.. تحطم طائرة هبطت على طريق سريع في #كاليفورنيا قبل اصطدامها بشاحنة واشتعال النار فيها#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/EYBsVyhHub

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وذكرت وسائل إعلام ومواقع محلية أنه لم يصب أحد في الحادث، ونقلت عن السلطات المحلية أن الطيار قال إنه واجه عطلًا يعتقد أنه في المحرك قبل الهبوط في مطار محلي قريب.

 

وأوضح الطيار أن محرك الطائرة توقف عن العمل فجأة عندما كانت قريبة من الأرض.

On-scene footage from Corona Engine 3 as they arrived on scene to the plane crash on the 91 Eastbound in Corona. #PlaneCrash #91freeway #Corona #CoronaFire pic.twitter.com/a0DwwV4aOB

 

وقالت السلطات إن من حسن الحظ أن الطريق لم يكن يشهد كثافة مرورية، وإلا لكان الوضع سيئًا للغاية.

(الجزيرة)

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