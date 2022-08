فيديو مروع.. لحظة سقوط طائرة على طريق سريع واشتعال النار فيها

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة هبوط طائرة على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشتعل النار فيها.

وتظهر الطائرة في المقطع وهي تسقط على الطريق وسط السيارات وبدا أنها سقطت فجأة، قبل أن تصطدم بشاحنة وتغير اتجاهها مخلفة ورائها كرة من الوقود المشتعل.

وذكرت وسائل إعلام ومواقع محلية أنه لم يصب أحد في الحادث، ونقلت عن السلطات المحلية أن الطيار قال إنه واجه عطلًا يعتقد أنه في المحرك قبل الهبوط في مطار محلي قريب.

وأوضح الطيار أن محرك الطائرة توقف عن العمل فجأة عندما كانت قريبة من الأرض.

وقالت السلطات إن من حسن الحظ أن الطريق لم يكن يشهد كثافة مرورية، وإلا لكان الوضع سيئًا للغاية.

(الجزيرة)