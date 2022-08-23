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ثور يقتحم مصرفاً بإسرائيل... قضى أكثر من ساعة داخله! (فيديو)

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:00
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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام ثور ضخم مقرّ أحد المصارف الإسرائيلية في مدينة اللد قرب تل أبيب، مما أثار الذعر لدى الموظفين والعملاء الذين كانوا هناك.
 
بينما كان عدة أشخاص يتعاملون معه في أحد ممرات المصرف، واصل الثور تقدمه مندفعاً نحو الأمام وهم يطاردونه في محاولة لدفعه خارج المقر.

كما أظهر مقطع الفيديو الثور وهو ينزلق عبر الأرضية المبلطة داخل المبنى حينما كان يفر من مطاردة الأشخاص.
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في السياق، أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن الثور قضى أكثر من ساعة داخل المقر قبل أن تتم السيطرة عليه، دون أن تسجل الحادثة وقوع إصابات.

في النهاية تمكن صاحب الثور من إحكام السيطرة عليه بعد عدة محاولات جهيدة، تسببت بأضرار في عدة سيارات كانت في ساحة الانتظار.
 
(عربي بوست)

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