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حيوانات الكنغر تغزو بلدة أسترالية وتسبب الرعب للسكان! (صور)

Lebanon 24
25-08-2022 | 08:00
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عانت بلدة صغيرة فى ولاية كوينزلاند الإقليمية بأستراليا من احتلال حشد من حيوانات الكنغر للبلدة، حيث قال السكان المحليون "إن هناك عددا كبيرا جدًا لا يمكن عده من الكنغر".

وبلدة ماروم الموجودة جنوب خليج هيرفى، هي موطن لـ219 شخصًا فقط، بالإضافة لعدد لا حصر له من حيوانات الكنغر، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
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وأضاف السكان أنهم كانوا يتجولون بالعصى لصد الجرابيات المشاكسة، الذين يخشون أن ينقضوا على السكان غير المستعدين لهم.

وقالت كارين سوتكليف، مديرة حديقة كارافان بارك، "إنهم يتنقلون باستمرار حول المنتزه بين القوافل، ويتجول الناس الآن حاملين عصا غليظة، لصد هجوم حيوانات الكنغر، لأنهم سريعون للغاية لدرجة أنك لا تعرف مكانهم".


وأضاف مارك سيداوي أن التدفق الأخير للأمطار الغزيرة أدى إلى تضخم أعداد حيوانات الكنغر في المنطقة".
 
(اليوم السابع)

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