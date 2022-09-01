عنكبوت ضخم يغزو غرفة نوم أحد الرجال... اليكم ما حصل (فيديو)

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قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن سكوت إلوود البالغ من العمر 24 عاما، عاد إلى بيته من الإجازة ووجد عنكبوتا ضخما في غرفة المعيشة.وذكرت الصحيفة أن الرجل البريطاني من مانشستر عاد إلى منزله من عطلة في اليونان ليجد عنكبوتا في حجم كف اليد مقيما في منزله.وطلب إلوود من شقيقه وزوج والدته مساعدته في الإمساك به وقام بتصوير العملية.وتُظهر اللقطات كيف تم استدراج العنكبوت باستخدام عود أسنان، يقول إلوود: "يا إلهي، انظر إلى حجمها، إنها ضخمة جدا".