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منوعات
عنكبوت ضخم يغزو غرفة نوم أحد الرجال... اليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
01-09-2022
|
02:00
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قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن سكوت إلوود البالغ من العمر 24 عاما، عاد إلى بيته من الإجازة ووجد عنكبوتا ضخما في غرفة المعيشة.
وذكرت الصحيفة أن الرجل البريطاني من مانشستر عاد إلى منزله من عطلة في اليونان ليجد عنكبوتا في حجم كف اليد مقيما في منزله.
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وطلب إلوود من شقيقه وزوج والدته مساعدته في الإمساك به وقام بتصوير العملية.
وتُظهر اللقطات كيف تم استدراج العنكبوت باستخدام عود أسنان، يقول إلوود: "يا إلهي، انظر إلى حجمها، إنها ضخمة جدا".
واعترف الرجل أنه يكره العناكب، مشيرا إلى أنها من أكبر المفصليات التي رآها على الإطلاق.
وأوضحت الصحيفة أن أكبر عنكبوت في المملكة المتحدة غزا منزل الرجل وأبقاه رهينة في غرفة النوم إلى حين الإمساك به."ديلي ستار" البريطانية
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