5 أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام... (صور)

كشف مركز بحثي متخصص في حصر الأشجار المعمرة في الصين أن البلاد يوجد فيها 5 أشجار يتجاوز عمرها 5 آلاف عام.

جاء ذلك وفقا للمركز الوطني المتخصص في حصر أعداد الأشجار القديمة التي تمثل قيمة كبيرة في الصين، حسبما تقول صحيفة "الشعب" الصينية.

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China is home to 5 ancient trees aged above 5,000 years, 10,745 aged above 1,000 years, and nearly 1 million aged between 100 and 299 years, according to the latest national census of tree resources covering more than 5.08 million ancient and valuable trees in the country. pic.twitter.com/4MThTNRqZf — People's Daily, China (@PDChina) September 10, 2022

ونشرت الصحيفة صورا لبعض الأشجار المعمرة في الصين، مشيرة إلى أن المرصد الوطني للأشجار يجمع بيانات أكثر من 5 آلاف شجرة تاريخية من الأشجار التي لها قيمة عالية.

وتابعت: "من بين هذه الأشجار يوجد أكثر من 10 آلاف شجرة يتجاوز عمرها ألف عام".

ولفتت إلى أن الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 100 و299 عاما يتجاوز عددها مليون شجرة.