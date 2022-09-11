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5 أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام... (صور)

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:00
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كشف مركز بحثي متخصص في حصر الأشجار المعمرة في الصين أن البلاد يوجد فيها 5 أشجار يتجاوز عمرها 5 آلاف عام.
جاء ذلك وفقا للمركز الوطني المتخصص في حصر أعداد الأشجار القديمة التي تمثل قيمة كبيرة في الصين، حسبما تقول صحيفة "الشعب" الصينية.
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ونشرت الصحيفة صورا لبعض الأشجار المعمرة في الصين، مشيرة إلى أن المرصد الوطني للأشجار يجمع بيانات أكثر من 5 آلاف شجرة تاريخية من الأشجار التي لها قيمة عالية.
وتابعت: "من بين هذه الأشجار يوجد أكثر من 10 آلاف شجرة يتجاوز عمرها ألف عام".
ولفتت إلى أن الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 100 و299 عاما يتجاوز عددها مليون شجرة.
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