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"الحيتان الطيارة" على شواطئ أستراليا... هل هي على قيد الحياة؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 14:00
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عُثر اليوم على نحو 230 حوتاً طياراً جنحت إلى الساحل الغربي لتاسمانيا، جنوب شرقي أستراليا، فيما أشار مسؤولون إلى أن نصف هذه الحيتان فقط تبدو على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات جوية مشهداً مروعاً لعشرات من هذه الثدييات السوداء منتشرة على امتداد شاطئ واسع.
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وشهدت المنطقة قبل نحو عامين جنوحاً جماعياً لنحو 500 حوت طيار، نفق معظمها.

ولم تتضح بعد أسباب الجنوح الجماعي.

 وبحسب الباحثين، فإن هذه الحيوانات قد تكون ضلت طريقها في المياه لدى اقترابها كثيرا من السواحل.

وبما أن الحيتان الطيارة تُعتبر حيوانات اجتماعية قد تتبع تلك التي تضل طريقها وتتعرض بذلك للخطر.

وأكد المسؤولون أن خبراء في حفظ البيئة البحرية وموظفين مزودين بمعدات إنقاذ الحيتان توجهوا إلى موقع الجنوح.
 
 
 
(سكاي نيوز)
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