فيديو يثُير جدلا واسعا في دولة عربيّة... عاملة صفعت طفلة في حضانة!

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أثار مقطع فيديو متداول حالة من الصدمة في مملكة البحرين، بعدما أظهر عاملة في إحدى دور رعاية الأطفال، وهي تصفع طفلة.وأفادت وسائل إعلام بحرينية أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مركز شرطة البديع بشأن اعتداء عاملة بإحدى دور رياض الأطفال على طفلة داخل الدار، فيما اتضح أن عاملة أخرى هي من صوّرت واقعة الاعتداء.وأعلنت النيابة العامة في البحرين، عن حبس العاملتين على ذمة التحقيق بتهمة "إساءة معاملة طفلة"، فيما أمرت "بغلق الدار" التي انتهى ترخيصها.وقالت النيابة إن العاملين في الدار غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال.