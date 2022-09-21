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منوعات
رقم قياسي عالمي جديد لأكبر فطيرة روستي
Lebanon 24
21-09-2022
|
12:07
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سُجِّل رقم قياسي جديد لفطائر روستي التقليدية السويسرية المصنوعة من البطاطا، إذ بات الطبق الأكبر في العالم منها هو ذلك الذي أُعدَّ الاثنين في مقلاة يبلغ حجمها 13,7 متراً مربعاً، على ما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين في عيده الـ125.
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وأقام الاتحاد في الساحة الفدرالية أمام مبنى البرلمان في برن مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري، وُضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكّلت معها لوحة علم سويسرا.
وتولى رئيس اتحاد المزارعين السويسريين ماركوس ريتر بنفسه الإعلان عن الرقم القياسي الجديد الذي حطّم الرقم المسجّل عام 1994 في ثون بوسط سويسرا.
ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية هذه التي تُعتبر طبقاً تقليدياً شهيراً في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا، لكنها أصبحت طبقاً وطنياً.
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