"رقم مهول".. علماء يكشفون عدد النمل في العالم

Advertisement

يصل التقدير الجديد للعدد الإجمالي للنمل الذي يختبئ ويتحرك على الكرة الأرضية إلى ما يقرب من 20 كوادريليون (20 ألف تريليون) نملة، مما يكشف عن انتشار مذهل في كل مكان.والرقم السابق بالأرقام يكتب: 2 وبجانبها 16 صفرا.وفي ورقة بحثية، نشرت الاثنين عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، حللت مجموعة من العلماء من جامعة هونغ كونغ 489 دراسة وخلصت إلى أن الكتلة الإجمالية للنمل على الأرض تزن حوالي 12 ميغا طن من الكربون الجاف، وهي طريقة لقياس الكتلة الحيوية للحيوانات.وبعبارة أخرى، إذا تم انتزاع كل النمل من الأرض ووضع على ميزان، فسوف يتجاوز النمل وزن الطيور والثدييات البرية مجتمعة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".ويعني هذا الرقم أنه مقابل كل شخص على الكرة الأرضية، هناك حوالي 2.5 مليون نملة، مما يعني أنه عالم النمل ونحن فقط بمثابة زائرين، على حد تعبير الصحيفة.وهناك طريقتان لإحصاء حشرات هائلة العدد مثل النمل، هما عبر أخذ عينات من بقايا أوراق الشجر، أو وضع مصائد صغيرة، ورصد احتشاد النمل عليها.ووفقا لفريق البحث، فإن النمل الذي يعيش على الأرض يتواجد بكثرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ولكن يمكن العثور عليه في كل مكان تقريبا باستثناء الأجزاء الأكثر برودة على كوكب الأرض.ورغم هذا العدد الهائل للنمل، فإن العالم قد يكون أفضل حالا بوجوده، حيث يقوم بتهوية التربة وسحب البذور تحت الأرض لتنبت.ويلاحظ علماء الحشرات انخفاضًا مقلقًا في أعداد الحشرات، من غير النمل، في ألمانيا وبورتوريكو وأماكن أخرى.ووفقا لدراسة أجريت عام 2019، قد تنقرض أكثر من 40 في المئة من أنواع الحشرات، حيث يساهم تغير المناخ ومبيدات الآفات في تغيير الطبيعة.والعلماء غير متأكدين مما إذا كانت أعداد النمل آخذة في الانخفاض أيضا، حيث نقلت "واشنطن بوست" عن قائد فريق الدراسة، باتريك شولثيس: "ليس لدينا أي فكرة"، لكنه أشار إلى أن هذا هو سؤال البحث التالي الذي يريد الفريق الإجابة عليه.