Advertisement

منوعات

جريمة "المسبح".. توقيف امرأة ورجلين بتهمة القتل العمد

Lebanon 24
21-09-2022 | 12:23
A-
A+
Doc-P-992796-637993850694941050.jpg
Doc-P-992796-637993850694941050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية، الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس إنه "تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة" السياحية.
Advertisement

وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين، بينهم امرأة، في القضية "بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد".

وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.

ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي، بمساعدة الشخصين الآخرين، اللذين تم توقيفهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-09-21
14:00 | 2022-09-21
14:00 | 2022-09-21
12:24 | 2022-09-21
12:14 | 2022-09-21
12:07 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website