Advertisement

منوعات

استبدلوها بطفلة أخرى في المستشفى.. امرأة تكتشف حقيقة عائلتها بعد عقود

Lebanon 24
21-09-2022 | 12:24
A-
A+
Doc-P-992801-637993859048147575.jpg
Doc-P-992801-637993859048147575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت سيدة إيطالية على تعويض يقدر بأكثر من نصف مليون دولار (نصف مليون يورو)، وذلك عقب اكتشاف أنه كان قد جرى استبدالها في المستشفى مع طفلة أخرى، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وكانت، أنتونيلا، البالغة من العمر 33 عامًا ، والتي لم يجر الكشف عن اسمها الأخير، قد رفعت قضية مدنية بمدينة بوليا في جنوب إيطاليا، بعد أن اكتشفت أنه قد جرى استبدالها مع طفلة أخرى في جناح الولادة بمستشفى بلدة كانوسا دي بوليا الصغيرة.
Advertisement

وقال محاميها، سالفاتور باسكواديبسجلي: "كان من الممكن لأنتونيلا أن تعيش مع  والديها الحقيقيين، اللذين كانا يمتلكان شركة ولديهما منزل كبير وحياة مستقرة، ولكنها خسرت كل ذلك". 

وكانت  أنتونيلا قد أبصرت النور في حزيران 1989 بعدما أنجبتها امرأة تدعى كاترينا، وتزامن ذلك مع إنجاب سيدة اسمها، لوريتا، لطفلة سميت لاحقا، لورينا.

ويوضح باسكواديبسجلي أن الفارق بين الولادتين لم يتجاوز عشر دقائق وأن كلا السيدتين قد أنجبتا عبر عملية قيصرية، مردفا: "من المحتمل أن يكون قد حصل خطأ نجم عنه تبديل الطفلتين خاصة وأنهما لم تكونا قد ارتديا أساور تحدد هويتهما".

وشدد المحامي على أن موكلته قد عانت  طفولة "مروعة"، فقد هجر والدها "العنيف" الأسرة قبل أن تتخلى عنها والدتها أيضًا بعد أن تركتها في عهدة جديها لرعايتهما، وهما أرسلاها بدورهما إلى دار رعاية قبل أن تتبناها عائلة أخرى بعد أن بلغت الخامسة عشرة من عمرها.

واكتشفت أنتونيلا قصة استبدالها في العام 2012 بعد أن نشرت "والدتها غير الحقيقية" صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-09-21
14:00 | 2022-09-21
14:00 | 2022-09-21
12:23 | 2022-09-21
12:14 | 2022-09-21
12:07 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website