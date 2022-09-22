16 عاما و337 مليون دولار لإدانة 3 متهمين فقط... ما القصة؟





وبحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، رفضت المحكمة في جلستها الأخيرة، التي ساعدتها الأمم المتحدة استئنافا قدمه خيو سامفان، آخر زعيم على قيد الحياة لحكومة الخمير الحمر التي حكمت كمبوديا من 1975 إلى 1979.

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وأدين سامفان في 2018 بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي أعيد تأكيده يوم الخميس. أنهت محكمة دولية في كمبوديا انعقدت للحكم على الفظائع التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في البلاد عملها، بعد إنفاق 337 مليون دولار و16 عاما لإدانة ثلاثة رجال فقط بارتكاب جرائم حرب.وبحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، رفضت المحكمة في جلستها الأخيرة، التي ساعدتها الأمم المتحدة استئنافا قدمه خيو سامفان، آخر زعيم على قيد الحياة لحكومة الخمير الحمر التي حكمت كمبوديا من 1975 إلى 1979.وأدين سامفان في 2018 بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي أعيد تأكيده يوم الخميس.

وظهر سامفان أمام المحكمة الخميس مرتديا سترة واقية بيضاء، وجلس على كرسي متحرك، وارتدي قناعًا للوجه واستمع إلى الإجراءات عبر سماعات الرأس. حضر سبعة قضاة الجلسة.

وكان خيو سامفان رئيس الدولة الاسمي للجماعة، لكن في دفاعه عن المحاكمة، نفى امتلاك سلطات حقيقية لصنع القرار عندما نفذ الخمير الحمر حكمًا من الإرهاب لتأسيس مجتمع زراعي طوباوي، مما تسبب في وفاة الكمبوديين من الإعدام والتجويع وعدم كفاية رعاية طبية.

وقال خيو سامفان في بيان الاستئناف الأخير أمام المحكمة العام الماضي: بغض النظر عما تقرره، سأموت في السجن، سأموت وأنا أتذكر دائمًا معاناة شعب كمبودي. سأموت عندما أرى أنني وحدي أمامك. يتم الحكم عليّ بشكل رمزي وليس من خلال أفعالي الفعلية كفرد".

وفي استئنافه، زعم أن المحكمة ارتكبت أخطاء في الإجراءات القانونية والتفسير وتصرفت بشكل غير عادل، واعتراض على أكثر من 1800 نقطة.

(سكاي نيوز)