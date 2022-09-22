Advertisement

منوعات

16 عاما و337 مليون دولار لإدانة 3 متهمين فقط... ما القصة؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-993056-637994485365660993.jpg
Doc-P-993056-637994485365660993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهت محكمة دولية في كمبوديا انعقدت للحكم على الفظائع التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في البلاد عملها، بعد إنفاق 337 مليون دولار و16 عاما لإدانة ثلاثة رجال فقط بارتكاب جرائم حرب.

وبحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، رفضت المحكمة في جلستها الأخيرة، التي ساعدتها الأمم المتحدة استئنافا قدمه خيو سامفان، آخر زعيم على قيد الحياة لحكومة الخمير الحمر التي حكمت كمبوديا من 1975 إلى 1979.
Advertisement

وأدين سامفان في 2018 بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي أعيد تأكيده يوم الخميس.
وظهر سامفان أمام المحكمة الخميس مرتديا سترة واقية بيضاء، وجلس على كرسي متحرك، وارتدي قناعًا للوجه واستمع إلى الإجراءات عبر سماعات الرأس. حضر سبعة قضاة الجلسة.
وكان خيو سامفان رئيس الدولة الاسمي للجماعة، لكن في دفاعه عن المحاكمة، نفى امتلاك سلطات حقيقية لصنع القرار عندما نفذ الخمير الحمر حكمًا من الإرهاب لتأسيس مجتمع زراعي طوباوي، مما تسبب في وفاة الكمبوديين من الإعدام والتجويع وعدم كفاية رعاية طبية.
وقال خيو سامفان في بيان الاستئناف الأخير أمام المحكمة العام الماضي: بغض النظر عما تقرره، سأموت في السجن، سأموت وأنا أتذكر دائمًا معاناة شعب كمبودي. سأموت عندما أرى أنني وحدي أمامك. يتم الحكم عليّ بشكل رمزي وليس من خلال أفعالي الفعلية كفرد".
وفي استئنافه، زعم أن المحكمة ارتكبت أخطاء في الإجراءات القانونية والتفسير وتصرفت بشكل غير عادل، واعتراض على أكثر من 1800 نقطة.
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-09-22
14:00 | 2022-09-22
11:42 | 2022-09-22
10:39 | 2022-09-22
08:37 | 2022-09-22
08:00 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website