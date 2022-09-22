Advertisement

منوعات

تبرئة أميركي من قتل حبيبته بعدما سُجن 23 عاماً!

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:37
A-
A+
Doc-P-993106-637994580357327243.jpg
Doc-P-993106-637994580357327243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألغت قاضية أميركية إدانة رجل مسجون منذ 23 سنة لارتكابه جريمة كان ينفي باستمرار مسؤوليته عنها، في قضية طرحها بودكاست "سيريال" الشهير.

وحُكم على عدنان سيد (42 عاماً) عام 2000 بالسجن المؤبد لقتله حبيبته السابقة "هاي مين لي" في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
Advertisement

وكانت مدعية المدينة العامة مارلين موسبي قد طلبت الأسبوع الماضي في خطوة غير متوقعة إلغاء الحكم، متطرقةً إلى شكوكها في شأن ذنب السيد بالقضية، وطلبت الإفراج عنه.

وأوضحت موسبي أنها اكتشفت وجود "مشتبهين فيهما آخرين"، وهي معلومات مهمة جرى استخدامها بصورة سيئة آنذاك، ولم يبلَّغ بها وكلاء الدفاع عن سيد قبل محاكمته.

ووافقت إحدى القاضيات على طلب المدعية العامة التي شددت على أنّ القضاء "لم يعلن بعد براءة السيد"، مشيرةً إلى أنها ستنتظر نتائج تحليل الحمض النووي الذي أُجري بشكل إضافي قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسقط التهم الموجهة إليه أو تعقد محاكمة جديدة.

وأمام موسبي مهلة 30 يوماً لتصدر قرارها. وبدأت القضية في شباط سنة 1999 عندما عثرت الشرطة على جثة "هاي مين لي" التي كانت تبلغ آنذاك 18 عاماً نصف مدفونة في غابة بالتيمور. وبعد سنة، اعتقل عدنان السيد الذي كان يبلغ حينها 17 سنة وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

وأفاد الادعاء آنذاك بأنّ السيد لم يتحمّل فكرة انفصال "هاي مين لي" عنه من أجل رجل آخر فخنقها. ونفى السيد باستمرار هذه التهمة، مؤكداً أنه ضحية للأفكار المسبقة المناهضة للمسلمين.

وأجرى فريق من الصحافيين سنة 2014 تحقيقاً مقابلاً ضمن اثنتي عشرة حلقة في موسم أول من سلسلة "سيريال" الإذاعية، استند إليه وثائقي عُرض على قناة "اتش بي او". وأدى عمل الصحفيين إلى إعادة فتح القضية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-09-22
10:39 | 2022-09-22
08:00 | 2022-09-22
05:00 | 2022-09-22
02:00 | 2022-09-22
23:19 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website