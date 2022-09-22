26
o
بيروت
26
o
طرابلس
6
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اليابان تستعين بـ"صراصير" للبحث عن ناجين في الكوارث
Lebanon 24
22-09-2022
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
إذا وقع زلزال في المستقبل غير البعيد وكان الناجون محاصرين تحت أطنان من الأنقاض، فإن أول المستجيبين لتحديد مواقعهم يمكن أن يكونوا مجموعة من الصراصير.
هذا هو تطبيق محتمل لابتكار حديث نفذه باحثون يابانيون نجحوا من خلاله في تركيب "حقائب ظهر" من الخلايا الشمسية والإلكترونيات على الحشرات والتحكم في حركتها عن طريق جهاز التحكم عن بعد.
Advertisement
وطور كينجيرو فوكودا، وفريقه في مختبر الأجهزة الرقيقة في شركة الأبحاث اليابانية العملاقة ريكن، فيلما مرنا من الخلايا الشمسية ويمكن أن يلائم بطن الحشرة.
ويسمح الفيلم للصرصور بالتحرك بحرية بينما تولد الخلية الشمسية طاقة كافية لمعالجة وإرسال إشارات الاتجاه إلى الأعضاء الحسية في مؤخرة الحشرة.
ويعتمد العمل على تجارب سابقة لمكافحة الحشرات في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة ويمكن أن ينتج عنها ذات يوم حشرات (سايبورغ) هجينة.
وتجمع "الحشرات السايبورغ"، بين تركيبها البيولوجي الطبيعي والمعدات المتطورة المركبة في أجسادها ويمكنها دخول مناطق خطرة بشكل أكثر كفاءة من أجهزة الإنسان الآلي.
وقال فوكودا "تنفد البطاريات الموجودة داخل أجهزة الإنسان الآلي الصغيرة بسرعة، وبالتالي يصبح وقت الاستكشاف أقصر، الميزة الرئيسية لـ(حشرة سايبورغ) هي أنه عندما يتعلق الأمر بالحركة، فإن الحشرة تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن الكهرباء المطلوبة ليست بنفس القدر".
اختار فوكودا وفريقه صراصير مدغشقر للتجارب لأنها كبيرة بما يكفي لحمل المعدات وليس لها أجنحة تعترض طريقها.
وحتى عندما يتم لصق حقيبة الظهر والفيلم على ظهورهم، يمكن للحشرات اجتياز عقبات صغيرة أو تعديل وضعها إذا انقلبت، ولا يزال الطريق طويلا أمام هذه الأبحاث.
وفي عرض توضيحي حديث، استخدم يوجيرو كاكي الباحث من شركة ريكن جهاز كمبيوتر متخصصا وتقنية بلوتوث لاسلكية لإخبار صرصور سايبورغ بالانعطاف إلى اليسار، مما تسبب في اندفاعه في هذا الاتجاه.
ولكن عند إعطاء الإشارة "للاتجاه نحو اليمين" تحركت الحشرة في دوائر، والتحدي التالي هو تصغير المكونات بحيث يمكن للحشرات التحرك بسهولة أكبر والسماح بتركيب أجهزة الاستشعار وحتى الكاميرات.
ويمكن إزالة حقيبة الظهر والفيلم، مما يسمح للصراصير بالعودة إلى الحياة في المختبر، وتنضج الحشرات في أربعة أشهر ومن المعروف أنها تعيش حتى خمس سنوات في الأسر.
وبعيدا عن حشرات الإنقاذ من الكوارث، يرى فوكودا تطبيقات واسعة لفيلم الخلايا الشمسية، المكون من طبقات مجهرية من البلاستيك والفضة والذهب.
ويمكن أن يُدمج الفيلم في الملابس أو الملصقات الجلدية لاستخدامها في مراقبة العلامات الحيوية، وقال إنه في يوم مشمس، يمكن أن تولد مظلة مغطاة بتلك المواد ما يكفي من الكهرباء لشحن الهاتف المحمول.
المصدر: رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
23:03 | 2022-09-21
21/09/2022 11:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجآت" واردة.. ماذا سيفعل عون بعد مغادرته بعبدا؟
Lebanon 24
"مُفاجآت" واردة.. ماذا سيفعل عون بعد مغادرته بعبدا؟
05:00 | 2022-09-22
22/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟
Lebanon 24
تغريدة صباحيّة.. ماذا قال السفير السعودي عن لبنان؟
01:31 | 2022-09-22
22/09/2022 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان
Lebanon 24
مخاطر الطقس خلال هذا الاسبوع.. سيول وفيضانات وهذا ما كشفه الاب خنيصر عن لبنان
09:32 | 2022-09-22
22/09/2022 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-22
22/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-09-22
السعودية.. اكتشاف أثري "ضخم" في العلا (فيديو)
14:00 | 2022-09-22
نجت بأعجوبة بعد سقوط هيكل يشبه الرافعة على مركبتها!
11:42 | 2022-09-22
ما هو مقدار الطعام الذي يتم إلقاؤه في الاتحاد الأوروبي؟
11:00 | 2022-09-22
16 عاما و337 مليون دولار لإدانة 3 متهمين فقط... ما القصة؟
08:37 | 2022-09-22
تبرئة أميركي من قتل حبيبته بعدما سُجن 23 عاماً!
08:00 | 2022-09-22
تبديل المدير بصورة مفاجئة... هكذا يؤثر على سير العمل
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
23/09/2022 00:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
23/09/2022 00:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
23/09/2022 00:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact