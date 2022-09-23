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حادث مروع: طائرة تصطدم بأسلاك الكهرباء شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:18
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في حادثة وثقتها الكاميرات بالبرازيل، نجا أشخاص بأعجوبة من حادث تحطم مروحية اصطدمت بأسلاك الضغط العالي.

 

وذكرت تقارير إخبارية أن الأشخاص الأربعة هم عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي ونائب رئيس بلدية وشخصين آخرين، أحدهما الطيار.

 

ووقعت الحادثة في ولاية ميناس غرايس شمال شرقي البرازيل.

 

ويظهر الفيديو الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بأسلاك الضغط العالي، حيث تطاير الشرار في السماء، ثم هوت الطائرة على الأرض.

 

وكانت الطائرة تستعد للهبوط في ملعب كرة قدم قريب في مدينة إنغينهيرو كالداس.

 

وقالت إدارة الإطفاء البرازيلية إن خط الكهرباء الذي وقع فيه الحادث تسبب في نشوب حريق انتشر على الأرض أسفله.

 

ولحسن الحظ، نجا ركاب الطائرة المروحية كلهم، لكنهم أصيبوا، ورصدت صور إصابة البرلماني هيرسيليو دينيز والدماء تغطي رأسه وجسده من جراء الحادث، لكنه لم يكن فاقدا للوعي، بل كان واقفا على قدميه.

 

وتقول السلطات إن المروحية كانت جزءا من أسطول شركة محلية متخصصة في "التاكسي الجوي".

 

وتعد أسلاك الكهرباء من أخطر الأشياء التي تواجه المروحيات، نظرا إلى أن هذا النوع من الطائرات يحلق على ارتفاع منخفض، ويقترب من مناطق كثيرة، بخلاف الطائرات النفاثة التي لا تستطيع الهبوط إلا في المطارات، حيث لا توجد أسلاك.

 

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(سكاي نيوز)

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

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