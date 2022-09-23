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إختفاء طفلة يُثير ضجة... ماذا في المعلومات عن الخاطف؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 14:00
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عثرت السلطات الأمنية المغربية على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد اختفائها في مدينة القنيطرة في المغرب، مساء الخميس، ما أثار ضجة في المنطقة ودفع الأهالي خلال الليل لتشكيل لجان بحث في الشوارع والغابات المحيطة.
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وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان نشرته "هسبريس"، أنه تم العثور على الطفلة في وضع صحي عادي وهي على متن حافلة للنقل في المدينة، "حيث يجري حاليا تفريغ وتحليل تسجيلات الكاميرا لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى هذه الحافلة واقتنى لها التذكرة ثم غادر المكان".

وكانت الطفلة فاطمة الزهراء، قد اختفت، الخميس، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات من محل لبيع المواد الغدائية بالحي الذي تقطن به.

ورصدت كاميرات المراقبة في المحل، شخصا يستدرج الطفلة وهو المشتبه فيه باختطافها.

وتداول نشطاء عبر موقع "فيسبوك"، مقطع الفيديو الذي يرصد استدراج "الشخص المجهول" للطفلة، متهمين إياه بـ"اختطافها".

وكانت والدة الطفلة قالت، قبل العثور عليها، "كانت ابنتي تلعب بجوار منزل جدها قبل أن تخبرني ابنة أخي أن شابا يرتدي قبعة ولباسا رياضيا اصطحبهم لشراء حلوى من البقال وأخذ فاطمة الزهراء معه".
 
 
(الحرة)

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