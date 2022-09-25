قصة شجاعة ضابطي شرطة.. فيديو يظهر "العمل البطولي"

وثّق مقطع فيديو شجاعة ضابطين في قوة حماية السكك الحديدية الهندية، بعدما نجحا بإنقاذ شخص من موت محتم أمام قطار متحرك.



وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "إنديان إكسبريس"، سقوط رجل في الفجوة الفاصلة بين قطار متحرك ومنصة بمحطة سكة حديد كويمباتور في تاميل نادو.

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Yet another story of Bravery and Courage !#Everydayheroes RPF ASI Arunjit & Lady HC P.P. Mini in utter disregard to their own safety,went beyond their call of duty to pull out a passenger back to platform when he got stuck in the gap between platform and train at Coimbatore stn. pic.twitter.com/thwVTt01kg — RPF INDIA (@RPF_INDIA) September 23, 2022

وبسرعة كبيرة، استجاب الضابطان وهما أرونجيت وميني للموقف الخطير، وقاما بسحب الرجل من مكانه.



ونشرت قوة حماية السكك الحديدية الهندية الفيديو متقدمة بالشكر للضابطين على موقفهما البطولي.



وقالت القوة في منشورها على "تويتر": "قصة أخرى من قصص الشجاعة لضباطنا. تجاهلوا أمر سلامتهم لسحب الراكب إلى المنصة".

وأثنى رواد مواقع التواصل على الضابطين قائلين إنهما يمثلان قيم التفاني في سبيل سلامة المواطنين.



وفي المقابل، دعا كثيرون عبر منصات التواصل إلى توخي الحذر في محطات القطار، ومراعاة الركاب لسلامتهم الشخصية، تجنبا لتعريض أنفسهم وغيرهم للخطر.