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قصة شجاعة ضابطي شرطة.. فيديو يظهر "العمل البطولي"

Lebanon 24
25-09-2022 | 04:55
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وثّق مقطع فيديو شجاعة ضابطين في قوة حماية السكك الحديدية الهندية، بعدما نجحا بإنقاذ شخص من موت محتم أمام قطار متحرك.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع "إنديان إكسبريس"، سقوط رجل في الفجوة الفاصلة بين قطار متحرك ومنصة بمحطة سكة حديد كويمباتور في تاميل نادو.
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وبسرعة كبيرة، استجاب الضابطان وهما أرونجيت وميني للموقف الخطير، وقاما بسحب الرجل من مكانه.

ونشرت قوة حماية السكك الحديدية الهندية الفيديو متقدمة بالشكر للضابطين على موقفهما البطولي.

وقالت القوة في منشورها على "تويتر": "قصة أخرى من قصص الشجاعة لضباطنا. تجاهلوا أمر سلامتهم لسحب الراكب إلى المنصة".
 
وأثنى رواد مواقع التواصل على الضابطين قائلين إنهما يمثلان قيم التفاني في سبيل سلامة المواطنين.

وفي المقابل، دعا كثيرون عبر منصات التواصل إلى توخي الحذر في محطات القطار، ومراعاة الركاب لسلامتهم الشخصية، تجنبا لتعريض أنفسهم وغيرهم للخطر.
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