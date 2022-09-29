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طفل يبيع رسوماته بمئات الآلاف من الدولارات... صورة

Lebanon 24
29-09-2022 | 13:13
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في ظاهرة فنية نادرة، استطاع الطفل أندريه فالنسيا، وهو يدرس في الصف الخامس الابتدائي، أن يبيع لوحاته الفنية مقابل مئات الآلاف من الدولارات، ما جعل معجبيه يلقبونه بـ"بيكاسو الصغير".
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، بدأ فالنسيا حياته الفنية في سن الرابعة عندما لاحظ والداه أنه يقضي ساعات في غرفة الطعام بمنزلهما في سان دييغو، ويقلد رسما لفنان جرافيتي.
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وتقول والدته، "ابني فنان، لكنه طفل أولاً، فهو طفل وليس من المشاهير. ورغم أنه أصبح فنانا، فهو طالب في الصف الخامس ولديه واجبات منزلية".
وأضافت أن الدخل الكبير الذي يحصل عليه ابنها هو فرصة كي يتعلم كيفية العطاء، حيث تم التبرع بحصة من مبيعات أعماله، حوالي 300 ألف دولار، لجمعية خيرية لمرضى الإيدز وجمعية خيرية للأطفال.
ووفقا للصحيفة، في العام الماضي، تحول فالنسيا من شخص غير معروف نسبيًا إلى ظاهرة فنية، عندما نظم معرضا في مدينة ميامي الأميركية، حيث حازت رسوماته على إعجاب جامعي الأعمال الفنية الأثرياء.
 
 
 
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