فيديو لمغامرة جريئة.. تنقل على سطح مبنى من 23 طابقًا

أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقا بدون معدات أمان.



واستعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح مبنى في نيويورك، شيّد قبل 115 عاما، وفقما ذكر موقع "إنديا توداي".

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Mystery solved 👍🏽 by now you’ve seen this video of a man jumping here and there on top of a #nyc skyscraper @erik_ljung took the footage, starting at 4, find out who this man is and why on earth he’s doing this @abc7ny #abc7ny @billritter7 @SadeABC @sandrabookman7 @KellyRipa pic.twitter.com/B5yDEYmJoS — Kemberly Richardson (@kemrichardson7) October 5, 2022

ويبدو الرجل في بداية مقطع الفيديو وهو يرد على مكالمة هاتفية قبل أن ينطلق قافزا عبر نوافذ المبنى وتحديدا في الطابق 23، دون أن يكون مزودا بأي وسائل حماية.

وتباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل بعد مشاهدتهم للفيديو، حيث وصف فريق ما قام به الرجل بالمغامرة الجريئة، في حين دعا آخرون لتشديد الرقابة على المباني العالية في الولايات المتحدة للحيلولة دون ظهور مغامرات غير محسوبة كالتي فعلها بطل الفيديو.