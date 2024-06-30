دخلت القفص الذهبي للمرة الثانية.. تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج نجوى كرم من رجل الأعمال الإماراتي

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لا يزال إعلان الفنانة اللبنانية نجوى كرم زواجها في حفل في رومانيا يتصدر المشهد الفني.فقد فجرّت كرم مفاجأة مدويّة بإعلانها زواجها رسمياً، أثناء وقوفها على المسرح في آخر حفلاتها الغنائية في جولة NajwaStalgia في بوخارست برومانيا.وقالت كرم على المسرح: "رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".وأكّدت مصادر مطلعة لـ"لها" أن زوج كرم (58 عاماً) هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني (43 عاماً) ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا، وفارق العمر بينهما 15 سنة.وأضافت المصادر إلى أن الزواج تمّ منذ أكثر من عام.في حين أن معلومات أخرى أشارت إلى ان نجوى تزوجت من الدهماني في شهر تشرين الثاني عام 2021.وقد ظهر الدهماني في عدة حفلات معت كرم في الأشهر الماضية.تعرّف إلى نجوى كرم عام 2017 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات.كان عمر الدهماني متزوجًا ومطلقًا مرتين وهو أب لولدين.يُذكر أن نجوى في عام 2000 وبعد طرح ألبومها "عيون قلبي" أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب الذي كان متزوجاً ولديه 3 أطفال، قبل انتهاء الزواج بالطلاق بعد عامين.