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فنون ومشاهير

الهواتف ممنوعة... إليكم مكان حفل زفاف دانييلا وناصيف اليوم!

Lebanon 24
01-07-2024 | 08:36
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 يحتفل الفنان السوري ناصيف زيتون، بزفافه على دانييلا رحمة  في لبنان، وذلك بعد قصة حب حرص الثنائي على إخفائها ونفيها لوقت طويل.

وبحسب التفاصيل الحصرية التي حصل عليها موقع ET بالعربي، فسيكون في حفل الزفاف العائلة وبعض الأصدقاء المقربين جداً.
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وسيمنع التصوير خلال حفل الزفاف وبحسب مصادر ET، حيث ويتم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن إستخدام الكاميرات من خلالها.
 
ولن يكشف ناصيف ودانييلا عن اي تفصيل يتعلق بحفل الزفاف وعن قصة حبهما، إلا من خلال وثائقي أو فيلم قصير يتم التحضير له.
 
وأشارت معلومات ET بالعربي، إلى أن مراسم وحفل الزفاف ستقام في مدينة جبيل، وسترتدي العروس دانييلا رحمة فستانًا من تصميم نيكولا جبران يتميز باللمسة الرومانسية، أما مكياج سيهتم به بسام فتوح ،والشعر سيكون من تنفيذ  Assaad hair design.
 
أما شهر العسل، فلن يطول، خاصة وأن العريس ناصيف زيتون لديه أكثر من حفلة خلال شهر تموز 2024 أبرزها ضمن مهرجان إهدنيات في لبنان. (ET بالعربي)
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