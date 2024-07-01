Advertisement

فنون ومشاهير

ملحم زين يعلّق بعفوية على صفعة عمرو دياب.. اليكم ما قاله

Lebanon 24
01-07-2024 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1218060-638554556465809565.png
Doc-P-1218060-638554556465809565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيا النجم ملحم زين احتفالية "لمّ الشمل" السنوية في الجامعة الأميركية في بيروت حيث قدّم مجموعة كبيرة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلى هامش الحفل الممتع، تحدث النجم عن فكرة المستشار تركي آل الشيخ بإنتاج فيلم يجمع النجمين عمرو دياب ونانسي عجرم، فأثنى ملحم على الفكرة ورأى أنها قد تكون جميلة، لأن نانسي تتمتع بصفات الأنوثة والدلع التي كانت عليها الفنانة الراحلة سعاد حسني، وعمرو دياب اسم كبير أيضاً، مؤكداً أنه لا يفكّر أبداً بالمشاركة في التمثيل.
Advertisement

وحرص ملحم على الدفاع عن "الهضبة" على خلفية صفعه لأحد الشبان خلال حفل خاص، وقال بعفوية: "شفت الفيديو، كثير آذاه الشاب، لقطه الشاب بكليته وشدّه بكل خاصرته وهذا كان واضح في الفيديو. تختلف ردود الفعل في ناس ممكن تتحكم بأعصابها بهكذا حالات. لو أنا مكانه ما بحس إني بضربه كف".

وعن قدوم عدد كبير من النجوم العرب لإحياء الحفلات في لبنان خلال هذا الصيف، عبّر ملحم زين عن سعادته بهذه الحركة وقال: "لبنان بلدهم ومطرحهم، وهيدي الحركة مهمة وبيكفي إنه لبنان محجة فنية وبيعطيه بعد عربي".  (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:00 | 2024-07-01
09:26 | 2024-07-01
08:36 | 2024-07-01
07:11 | 2024-07-01
05:37 | 2024-07-01
04:16 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24