ملحم زين يعلّق بعفوية على صفعة عمرو دياب.. اليكم ما قاله

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(لها)

أحيا النجم ملحم زين احتفالية "لمّ الشمل" السنوية في الجامعة الأميركية في بيروت حيث قدّم مجموعة كبيرة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.وعلى هامش الحفل الممتع، تحدث النجم عن فكرة المستشار تركي آل الشيخ بإنتاج فيلم يجمع النجمين عمرو دياب ونانسي عجرم، فأثنى ملحم على الفكرة ورأى أنها قد تكون جميلة، لأن نانسي تتمتع بصفات الأنوثة والدلع التي كانت عليها الفنانة الراحلة سعاد حسني، وعمرو دياب اسم كبير أيضاً، مؤكداً أنه لا يفكّر أبداً بالمشاركة في التمثيل.وحرص ملحم على الدفاع عن "الهضبة" على خلفية صفعه لأحد الشبان خلال حفل خاص، وقال بعفوية: "شفت الفيديو، كثير آذاه الشاب، لقطه الشاب بكليته وشدّه بكل خاصرته وهذا كان واضح في الفيديو. تختلف ردود الفعل في ناس ممكن تتحكم بأعصابها بهكذا حالات. لو أنا مكانه ما بحس إني بضربه كف".وعن قدوم عدد كبير من النجوم العرب لإحياء الحفلات في لبنان خلال هذا الصيف، عبّر ملحم زين عن سعادته بهذه الحركة وقال: "لبنان بلدهم ومطرحهم، وهيدي الحركة مهمة وبيكفي إنه لبنان محجة فنية وبيعطيه بعد عربي".