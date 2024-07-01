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فنون ومشاهير
موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد
Lebanon 24
01-07-2024
|
23:00
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أعلن النجم المصري محمد حماقي، عن موعد طرح ألبومه الجديد، خلال حفله في ليالي مصر.
وكشف حماقي عن موعد ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه في منتصف يوليو الجاري، لافتاً إلى أنه يستعد لطرحه على جميع المنصات الإلكترونية، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.
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حفل محمد حماقي، يأتي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
من ناحية أخرى، يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في الرياض، يوم الأحد 25 أب المقبل، ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم. (نواعم)
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