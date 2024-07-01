Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو.. "دكتور فود" يدخل السجن وشروق تناشد: "زوجي بريء"!

Lebanon 24
01-07-2024 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1218134-638554741973205124.jpg
Doc-P-1218134-638554741973205124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للسيدة شروق، وهي زوجة الناشط في مجال الطهي "دكتور فود"، تعلن من خلاله أن زوجها موجود في السجن، وذلك على خلفية قضية مخدرات.
 
Advertisement
 
وناشدت شروق القضاء اللبناني بإطلاق سراح زوجها، مهددة باللجوء إلى منظمات دولية لجعل قضية "دكتور فود" عالمية.
 
 
كذلك، قالت شروق إن زوجها بريء من التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن "الحرب التي شُنت ضده سببها أنه انسان ناجح"، وأضافت: "إبني لم يرَ والده منذ أكثر من شهر ونصف، كما إنني لم أرَ زوجي منذ ذلك الحين".
 
 
يُشار إلى أنَّ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، إدعى على جورج ديب الملقب بـ"دكتور فود"، بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها، عملاً بالمادّة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تجيز لقاضي التحقيق الادّعاء على المشتبه به.
 

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2024-07-01
13:00 | 2024-07-01
11:40 | 2024-07-01
09:26 | 2024-07-01
08:36 | 2024-07-01
07:11 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24