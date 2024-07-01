بالفيديو.. "دكتور فود" يدخل السجن وشروق تناشد: "زوجي بريء"!

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للسيدة شروق، وهي زوجة الناشط في مجال الطهي "دكتور فود"، تعلن من خلاله أن زوجها موجود في السجن، وذلك على خلفية قضية مخدرات.

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وناشدت شروق القضاء اللبناني بإطلاق سراح زوجها، مهددة باللجوء إلى منظمات دولية لجعل قضية "دكتور فود" عالمية.

كذلك، قالت شروق إن زوجها بريء من التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن "الحرب التي شُنت ضده سببها أنه انسان ناجح"، وأضافت: "إبني لم يرَ والده منذ أكثر من شهر ونصف، كما إنني لم أرَ زوجي منذ ذلك الحين".

يُشار إلى أنَّ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، إدعى على جورج ديب الملقب بـ"دكتور فود"، بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها، عملاً بالمادّة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تجيز لقاضي التحقيق الادّعاء على المشتبه به.