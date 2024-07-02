بالبكيني.. النجمة التركية الشهيرة على غلاف إحدى المجلات العالمية (فيديو)

نشرت النجمة التركية هاندا ارتشيل صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها على غلاف مجلة Instyle العالمية.



وبدت ارتشيل على غلاف المجلة بمايوه أسود اللون بقصة مميزة، حيث تميز بالأكمام المنفوخة مع فتحات جانبية، ورفعت شعرها بستايل الكعكة.

ونشرت المجلة فيديو من كواليس جلسة التصوير الخاصة بالمجلة، وأطلت الممثلة التركية في بداية الفيديو ترتدي فستانا باللون الوردي مع خلفية بيضاء ثم انتقلت الى خلفية طبيعية مع بحيرة وقد ظهرت وهي ترتدي بكيني أسود وهي تسبح.

هاندا ارتشيل ستكون على غلاف مجلة Instyle#HandeErçel pic.twitter.com/m8MMjz6Xhn — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) June 29, 2024



وكان آخر اعمال ارتشيل على الشاشة مسلسل "شخص آخر" الذي شاركت ببطولته إلى جانب الممثل التركي بوراك دينيز وجسدت فيه دور النائبة العامة ليلى.



وتعرضت عند عرض المسلسل لبعض الانتقاد بسبب ما وصفه بعض الجمهور بالأداء البارد والباهت، مقارنة بزميلها بوراك.(البوابة)





