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فنون ومشاهير
أصبح شابا وسيماً وبنفس طول والده.. ابن باسيل خياط يُثير ضجة شاهدوا كيف أصبح (صورة)
Lebanon 24
02-07-2024
|
00:35
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمعت الممثل السوري باسل خياط مع نجله البكر "شمس" أحدثت ضجة واسعة بين جمهور الفنان السوري.
وعبّر الجمهور عن صدمته بسبب الاختلاف الكبير الذي ظهر على شمس حيث أصبح شابا وفي نفس طول والده.
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ولفت شمس الأنظار بسبب وسامته، وبدا في الصورة بإطلالة مشابهة لوالده حيث ارتدى الثنائي قميصين باللون الأبيض مع جينز وحذاء رياضي باللون الأبيض.
وعلّق بعض المتابعين انهما ظهرا في الصورة كأشقاء وبنفس الطول والوسامة.
يُشار إلى أن خياط متزوج من ناهد زيدان، ولديهما ابن يدعى شمس، وابنة تدعى ايزابيلا.
ويستعد خياط لتقديم دور البطولة في النسخة المعربة من المسلسل التركي "ايزيل" والذي يعتبر واحد من أبرز المسلسلات التركية. (البوابة)
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