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فنون ومشاهير

تزوجا أمس الإثنين.. هذه تفاصيل إطلالة العروس دانييلا رحمة في زفافها من ناصيف زيتون وشهر العسل

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:57
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أعلن في شكل غير رسمي مؤخرا عن زواج الممثلة دانييلا رحمة من الفنان السوري ناصيف زيتون، وذلك بعد سلسلة من الأخبار التي تحدثت لسنوات عن علاقة حب تربط الثنائي حتى الامس عندما تصدر خبر هذا الزواج عالم الميديا البديلة ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلم أن المزين "أسعد" هو من تولى تسريحة العروس وكذلك خبير التجميل بسام فتوح أما فستانها فهو من تصميم نيكولا جبران.
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وفي خطوة بدت مستغربة، حُكي عن أن حفل الزفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي، في حين أنهما سيغادران لقضاء أسبوع واحد خارج لبنان ليستكملا من بعده نشاطهما الفني؛ خصوصاً وأن ناصيف زيتون مرتبط بأكثر من مهرجان وحفل هذا الصيف.

ومن المتوقع أن ينشر العروسان صورة توثق زواجهما أمام الناس خلال أيام. (نواعم)



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