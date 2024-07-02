حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد عودته من أداء فريضة الحج.. كيف وضعه الآن؟

Advertisement

تعرض الفنان المصري حمادة هلال لوعكة صحية بعد عودته من أداء فريضة الحج، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يتجاوز هذه الأزمة.وكتب حمادة هلال من خلال خاصية القصص القصيرة عبر موقع انستغرام: "اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا."وعلم القاهرة 24 من مصادره الخاصة، أن الفنان حمادة هلال تعرض لوعكة صحية بعد عودته من الحج، حيث يعاني من بعض المشاكل الصحية في ساقه ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات والتحاليل، كما يتابع الحالة بشكل دوري مع طبيبه الخاص.