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فنون ومشاهير
ماذا قال محمد رمضان عن إمكانية تعاونه مع هيفاء وهبي؟
Lebanon 24
02-07-2024
|
15:50
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رحّب الفنان محمد رمضان بفكرة التعاون مع الفنانة هيفاء وهبي في أي عمل فني، حيث قال: "هيفاء وهبي بحبها جداً وفنانة جميلة أكيد ممكن يجمعنا عمل، وأتوقع أن يكون في بينا تعاون".
وكان محمد رمضان قد كشف سبب قراره الدائم الغياب عن جمهوره وعدم تقديم مسلسل جديد في رمضان 2025، قائلاً: "عايز أتفرغ شوية للسينما والدراما بتاخد مني وقت طويل ومجهود كبير، وكنت محتاج السنتين دول أشتغل على الفيلم الصعب اللي أصوره، والفيلم اللي بعده أصعب منه". وتابع: "الدراما مقارنة بنسبة الأعمال السينمائية لابد أن تكون مثل نسبة الدهون في الجسم، لو زادت عن حدّها بريق النجم يذهب".
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يُذكر أن هيفاء وهبي تنتظر عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، والذي كان يحمل اسم "جوري"، إلا أنها أعلنت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن تغيير اسم الفيلم من "جوري" الى "ولاد المحظوظة"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير كل مشاهده، وانتظار تحديد موعد لعرضه.
(لها)
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