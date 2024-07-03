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فنون ومشاهير

ارتبطت به بعد 3 أشهر من طلاقها: كارلا حداد تستمتع على البحر مع ابنتها في قبرص.. والجمهور: أين زوجها (صور)

Lebanon 24
03-07-2024 | 02:30
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت كارلا وهي تستمتع بوقتها على البحر في قبرص برفقة ابنتها "ليا" التي أصبحت نسخة عنها.
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وتساءل المتابعون عن سبب عدم وجود زوج كارلا وائل قسيس معهما، علما ان كارلا لا تنشر صورا له فهو مقل إعلاميا.

وعاد الحديث عن إمكانية طلاق كارلا من قسيس بسبب عدم ظهورهما معا منذ فترة طويلة.

يذكر ان كارلا كانت قد تزوجت من قسيس في نهاية عام 2020 وذلك بعد 3 أشهر من طلاقها من الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة بعد زواج استمر 16 سنة، ورزقا خلاله بابنتهما "ليا".
 
 
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