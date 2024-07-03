بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له

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أكد الفنان المصري حمادة هلال عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن تعرضه لوعكة صحية، بعد عودته من أداء فريضة الحج، حيث طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يتجاوز هذه الأزمة، ويمر من وعكته على خير.وكتب حمادة منشوراً قال فيه: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".وطمأن هلال جمهوره وكل محبيه على صحته، من خلال منشور آخر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قال فيه: "أنا الحمد لله والشكر لله بخير، أنا في نعمة كبيرة".يُذكر أن حمادة هلال حقق نجاحًا ملحوظًا في شهر رمضان الماضي، من خلال تقديمه الجزء الرابع من مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، ودارت أحداثه حول صابر الذي يجد نفسه في حرب كبيرة، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن؛ بسبب عصيانه لهم، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع مع الجن وتنشأ حروب بينه وبين الكثير منهم تنتهي بمبارزات عديدة بين صابر وقائد الجان سميح.(لها)