إعلامي شهير تعرّض لحادث سير مروّع.. وزوجته الفنانة تكشف حالته الصحية (صور)

تعرّض الإعلامي الشهير مدحت شلبي، لحادث سير مروّع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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وكشفت الفنانة المعتزلة سحر نوح، زوجة مدحت شلبي، وابنة الفنان الراحل محمد نوح، عن تفاصيل حالة زوجها الصحية عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" قائلةً: "حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي مدحت شلبي وفداك 100 عربية".

وأضافت: "الحمد لله 3 غرز وعدّت على خير"، وذلك في ردّها على أحد المتابعين، الذي سألها عن الحالة الصحية لزوجها مدحت شلبي قائلاً: "طمّنينا المهم هو كويس وبخير فداه أي حاجة".



يُذكر أن مدحت شلبي هو من أشهر المعلّقين الكرويين على الساحة العربية، حيث اشتُهر بتعليقاته الساخرة في المباريات.



وعمل مدحت شلبي في المجال الرياضي بعد تقاعده من العمل في الشرطة المصرية برتبة لواء، ليصبح من أشهر المعلّقين الكرويين وينتقل من العمل في مجموعة قنوات "أون" إلى التعليق حالياً على الدوري السعودي.(لها)



