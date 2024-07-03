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فنون ومشاهير

توفي في منزله... رحيل أحد أشهر كتاب السيناريو عن 89 عاماً

Lebanon 24
03-07-2024 | 06:44
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توفي روبرت تاون، كاتب سيناريو فيلم "تشايناتاون" الهوليوودي الشهير الذي يوصف بأنه من أفضل السيناريوهات في تاريخ السينما، عن 89 عاما.

وقالت وكيلة أعماله كاري ماكلور إنّ "تاون، الحائز على جائزة أوسكار عن سيناريو الفيلم المذكور، توفي بسلام في منزله محاطاً بعائلته المحبة".
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وأثبت تاون نفسه واحداً من الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينيات، وعُرف أيضاً بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة "ميشن إيمباسيبل".

ووضع تاون لمساته على الكثير من كلاسيكيات السينما، رغم عدم ظهور اسمه في شارة هذه الأعمال، ومن بين هذه الأفلام، "بوني أند كلايد" و"ذي غادفاذر".

كما عمل "كمستشار إبداعي" في بداية حياته المهنية في الستينيات. (سكاي نيوز)
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