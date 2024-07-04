30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
16
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تسريب الصورة الأولى من زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. شاهدوا كيف بدت العروس بفستانها الأبيض
Lebanon 24
04-07-2024
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون بزفافهما يوم الإثنين الماضي بسرية تامة وبعدد قليل من المدعوين من العائلة والمقربين في فيلا في بلدة مشمش في جبيل وفق ما تسرب من معلومات.
وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكل كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، إذ تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة لمنع إستخدام الكاميرات.
Advertisement
وتردد ان الثنائي سيختار مجموعة صور موّحدة ومحددة يُصار الى مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لاحقاً.
وقد سرّبت إحدى الصفحات الفنية عبر "انستغرام" صورة للعروس دانييلا رحمة خلال خضوعها لجلسة تصوير يوم الزفاف، حيث أطلت بفستان أبيض ناعم من الدانتيل معتمدة تسريحة شعر الشينيون ، وتميزت إطلالتها بالبساطة.
علما ان المتابعين في لبنان والعالم العربي تساءلوا عن سبب هذا التكتم الشديد بشأن زفافهما وعدم نشر أي صورة لهما، في حين ترددت أنباء عن انهما باعا فيديو العرس كوثائقي لإحدى المنصات لعرضه لاحقا لقاء مبلغ مالي كبير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
04:49 | 2024-07-03
03/07/2024 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
13:00 | 2024-07-03
03/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رُفض نقلها إلى بيروت".. ما جديد الحالة الصحيّة للونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير؟
Lebanon 24
"رُفض نقلها إلى بيروت".. ما جديد الحالة الصحيّة للونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير؟
06:29 | 2024-07-03
03/07/2024 06:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير تعرّض لحادث سير مروّع.. وزوجته الفنانة تكشف حالته الصحية (صور)
Lebanon 24
إعلامي شهير تعرّض لحادث سير مروّع.. وزوجته الفنانة تكشف حالته الصحية (صور)
04:28 | 2024-07-03
03/07/2024 04:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:59 | 2024-07-04
"نسيت البنطلون بالبيت".. مايا دياب تُثير الجدل بفستان قصير جداً شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
00:16 | 2024-07-04
بعدما أعلنت زواجها رسمياً من عمر الدهماني.. نجوى كرم تكشف تفاصيل جديدة (صور)
23:00 | 2024-07-03
بعد أن وجدت جثة.. التحقيقات تكشف سبب وفاة "تيك توكر" مشهورة
16:04 | 2024-07-03
بالفيديو.. هكذا تحدّث فنان مصريّ بارز عن لبنان!
14:11 | 2024-07-03
أمير يوناني يواعد عارضة أزياء من أصل لبناني بعد طلاقها
09:30 | 2024-07-03
فنانة خضعت لعمليّة جراحيّة... تعرّضت لوعكة صحيّة ونُقِلَت إلى المستشفى (صورة)
فيديو
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
04/07/2024 11:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
04/07/2024 11:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
04/07/2024 11:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24