Advertisement

فنون ومشاهير

هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)

Lebanon 24
04-07-2024 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1219139-638557089392376588.jpg
Doc-P-1219139-638557089392376588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة السورية يارا صبري عبر ستوري حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة تجمعها بزوجها الفنان ماهر الصليبي إلى جانب الفنان محمد عمر اوسو، المعروف بـ "سلطة".

وتعتبر هذه الصورة هي الظهور الأول للفنان والكاتب محمد اوسو بعد غياب طويل عن الجمهور، حيث كان آخر اعماله في عام 2009.
Advertisement
 
 


وتفاعل الجمهور مع الصورة، معبرين عن اشتياقهم الكبير للفنان السوري، لا سيما أنه غير نشط عبر حساباته الخاصة في السوشال ميديا.

وعلق العديد إن ملامح الفنان عمر اوسو لم تختلف عن آخر ظهور له، وأنه اكتسب القليل من الوزن فقط. (البوابة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:05 | 2024-07-04
09:09 | 2024-07-04
02:59 | 2024-07-04
01:48 | 2024-07-04
00:16 | 2024-07-04
23:00 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24