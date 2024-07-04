هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)

نشرت الفنانة السورية يارا صبري عبر ستوري حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة تجمعها بزوجها الفنان ماهر الصليبي إلى جانب الفنان محمد عمر اوسو، المعروف بـ "سلطة".



وتعتبر هذه الصورة هي الظهور الأول للفنان والكاتب محمد اوسو بعد غياب طويل عن الجمهور، حيث كان آخر اعماله في عام 2009.

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