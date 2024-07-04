فنانة مشهورة تتعرض لسرقة كبيرة من خادمتها وتقرر مسامحتها.. اليكم التفاصيل

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كشفت الفنانة المصرية فاطمة عيد عن تعرضها للسرقة على يد خادمتها، مشيرة إلى أنها فوجئت باختفاء بعض مجوهراتها الذهبية.وأوضحت عيد في تصريحات أنها اكتشفت أن خادمتها أخذت بعض الأشياء من منزلها، لكنها أنكرت ذلك عندما واجهتها.وقالت عيد: "في دهب راح مني، ولقينا معاها البرفانات بتاعتنا، لكن مشوفتهاش وهي بتسرق، ولما واجهتها أنكرت، وربنا المعبود أي حاجة خدتها مسامحاها فيها، كله سلف ودين وأنا سيبتها لربنا".وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الخادمة المتهمة بسرقة فيلا الفنانة فاطمة عيد في مدينة 6 تشرين الأول، حيث تم تحرير محضر بالواقعة. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من فيلا الفنانة. بعد تكثيف البحث ومراجعة كاميرات المراقبة داخل الفيلا والكومباوند، تبين أن الخادمة هي التي ارتكبت الجريمة. (lbc)