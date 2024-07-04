Advertisement

فنون ومشاهير

رامي عياش: التمثيل يحتاج لوقت والأهل أهم برنامج لإكتشاف المواهب

Lebanon 24
04-07-2024 | 16:13
A-
A+
Doc-P-1219243-638557315039603103.jpg
Doc-P-1219243-638557315039603103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر البوب ستار رامي عياش المغرب هي البلد الأقرب لقلبه بعد بلده لبنان، وبحفله الغنائي  ضمن فعاليات مهرجان موزاين الدولي، تصدّر رامي عياش التريند بلبنان والمغرب فور إنتهاء الحفل، وكشف الجمهور المغربي عن حبهم وتقديرهم لمطربهم المفضل منذ الساعات الأولى لوصوله  الى المغرب بالورد والطبول، فماذا قال رامي عياش عن علاقته بأهل المغرب التي بدأت قبل عشرين عاماً بـ"عياش الطفولة"؟
Advertisement
بالبداية، تحدث رامي عياش عن أهمية مهرجان موازين للمنطقة العربية كلها وتمنى ان يكون لدينا العديد من المهرجانات الغنائيّة بنفس مستوى موازين الدولي.

وأضاف أن لديه العديد من الذكريات بالمغرب وبموازين؛ فهو يشعر بإنتمائه للبلد ليس من الآن ولكن من قبل عشرين عاماً؛ فلديه علاقة حب متبادلة بينه وبين المغرب، حتى انه لديه مشاريعه التجارية على أرض المغرب قبل سنوات، وليس هذا فقط، فالفرع الأول لجمعية عياش الطفولة كانت على أرض المغرب ثم لبنان ومنها إلى مصر ويرى أنه لا شيء يضاهي "عياش للطفولة " لديه.

وكشف رامي عياش أنه يرى أن أهم برنامج لدعم المواهب هم الأهل بالمقام الأول، هم أكبر داعم للموهبة قبل أي برنامج خاص بإكتشاف المواهب الفنية ، مؤكدًا أنه لولا دعم أهله ما كان رامي عياش.

وذكر رامي عياش أنه قدّم الشعبي والرومانسي والأوبرا وأنواع الموسيقى المختلفة وهذا لا يعني أنه ليس لديه هوية في الموسيقى مؤكدًا أن "إسمك دائما هو هويتك " ولكن ليس من الطبيعي أن يقدم نفس الذوق طوال الوقت.

ويرى رامي عياش أن المنافسة الآن أصبحت أقوى وأن الأغنية التي تنجح  في الوقت الحالي لابد أن نرفع لصاحبها القبعة.

هذا وصرّح رامي أن التمثيل يحتاج وقت طويل وعندما يتاح له الفرصة المناسبة لم يتردد في تقديم عمل فني جديد خاصة بعد نجاح تجاربه التمثيلية بدايةً من أمير الليل وحتى العين بالعين. (نواعم)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:40 | 2024-07-04
12:05 | 2024-07-04
09:55 | 2024-07-04
09:09 | 2024-07-04
02:59 | 2024-07-04
01:48 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24