بسبب الميراث.. زوجة الممثل المعروف الإعلامية الشهيرة تُقاضي شقيقها!

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بدأت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا بمقاضاة شقيقها مصطفى بسبب الميراث، حيث حضرت أمس الخميس إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفقة محاميها الخاص.وكشفت بعض المصادر وفق "العربية" أن زوجة الفنان تذهب إلى المحكمة لحضور جلسات القضايا الخاصة بمطالبتها بحقها في ميراث والدها الراحل مصفّف الشعر الشهير محمد الصغير، والتي لم تتمكّن منها منذ وفاته عام 2021.واتهمت مها شقيقها مصطفى الصغير بالامتناع عن إعطائها حقها ونصيبها في ميراث والدها، حيث إنه وضع يده على كل فروع شركة والدهما، في مصر وخارجها، مستولياً على إيراداتها وأرباحها.من جانبه، أقام مصطفى الصغير دعوى قضائية ضد شقيقته مها، لاتهامها بالتسبب في خسارته الأموال وتعطيل شركته وعدم تمكن مجلس الإدارة من ممارسة أعماله بسبب شكوى كيدية تقدّمت بها ضده، حسبما جاء في دعواه.وأضاف مصطفى في دعواه أن شقيقته هي السبب في خسارته المادية بعد الشكوى التي تقدّمت بها ضده بسبب الميراث، والتي قضت فيها المحكمة برفضها الدعوى الأصلية، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقررت المحكمة المختصة قبول الدعوى، وتم تحديد جلسة للنظر فيها خلال الأيام المقبلة.(العربية)