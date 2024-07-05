Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب الميراث.. زوجة الممثل المعروف الإعلامية الشهيرة تُقاضي شقيقها!

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1219430-638557768671304021.jpg
Doc-P-1219430-638557768671304021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا بمقاضاة شقيقها مصطفى بسبب الميراث، حيث حضرت أمس الخميس إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفقة محاميها الخاص.

وكشفت بعض المصادر وفق "العربية" أن زوجة الفنان تذهب إلى المحكمة لحضور جلسات القضايا الخاصة بمطالبتها بحقها في ميراث والدها الراحل مصفّف الشعر الشهير محمد الصغير، والتي لم تتمكّن منها منذ وفاته عام 2021.
Advertisement

واتهمت مها شقيقها مصطفى الصغير بالامتناع عن إعطائها حقها ونصيبها في ميراث والدها، حيث إنه وضع يده على كل فروع شركة والدهما، في مصر وخارجها، مستولياً على إيراداتها وأرباحها.

من جانبه، أقام مصطفى الصغير دعوى قضائية ضد شقيقته مها، لاتهامها بالتسبب في خسارته الأموال وتعطيل شركته وعدم تمكن مجلس الإدارة من ممارسة أعماله بسبب شكوى كيدية تقدّمت بها ضده، حسبما جاء في دعواه.

وأضاف مصطفى في دعواه أن شقيقته هي السبب في خسارته المادية بعد الشكوى التي تقدّمت بها ضده بسبب الميراث، والتي قضت فيها المحكمة برفضها الدعوى الأصلية، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقررت المحكمة المختصة قبول الدعوى، وتم تحديد جلسة للنظر فيها خلال الأيام المقبلة.(العربية)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:56 | 2024-07-05
02:42 | 2024-07-05
01:35 | 2024-07-05
00:49 | 2024-07-05
00:31 | 2024-07-05
23:00 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24