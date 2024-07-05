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فنون ومشاهير

"بحبه جدًا وكنت بلبس فساتين عشان ألفت نظره".. فنانة مصرية لوائل جسار: "سأتزوجك" (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2024 | 07:55
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كشفت الفنانة المصرية أسماء جلال اسرارا عن حياتها الشخصية، كما ردت على التنمر الذي تعرضت له في الأيام الماضية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي والذي يتم عرضه على قناة ON.
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وأعربت جلال عن حبها الشديد للمطرب اللبناني وائل جسار، قائلة إنها من أكبر معجبيه، وكانت تضع صوره في غرفتها خلال فترة مراهقتها.

ولفتت الى أنها كانت تحرص على حضور حفلاته دائماً، وتحجز طاولة كاملة لها حتى لا يشوش عليها الحاضرون. وقالت: "كنت دائماً ألبس فساتين في حفلاته حتى ألفت نظره وأنا صغيرة، ولكنه لم يلتفت لي. وفي مرة ذهبت لالتقاط صورة معه وقلت له، هل تعلم أننا سنتزوج؟ فضحك".

وطلبت الفنانة خلال اللقاء من مقدمة البرنامج منى الشاذلي أن تحضره إليها كمفاجأة في الحلقة، لتعدها الأخيرة باصطحابها إليه في أقرب فرصة.
 
 
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