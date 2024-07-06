بعد اقتحامها منزلا وإنقاذها طفلا.. نادين الراسي ترقص بإثارة في إحدى السهرات بفستان مكشوف (صور)

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أثارت الممثلة نادين الراسي الجدل مؤخرا بعدلاقتحامها أحد المنازل في منطقة جبلية لإنقاذ طفل من تعنيف والدته له، وانقسم الجمهور بين مؤيد لما قامت به نادين من أجل الطفل وما بين منتقد لها مُشيرين انه ليس من حقها القيام بذلك.ولاحقا نشرت نادين فيديو عبر حسابها على انستغرام أطلت فيه في إحدى السهرات وهي ترقص وتتمايل بإثارة وارتدت فستانا قصيرا جدا من دون أكمام باللون البنفسجي الغامق.