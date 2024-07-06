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فنون ومشاهير

بعد اقتحامها منزلا وإنقاذها طفلا.. نادين الراسي ترقص بإثارة في إحدى السهرات بفستان مكشوف (صور)

Lebanon 24
06-07-2024 | 01:39
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أثارت الممثلة نادين الراسي الجدل مؤخرا بعد نشرها فيديو على حسابها الخاص على انستغرام لاقتحامها أحد المنازل في منطقة جبلية لإنقاذ طفل من تعنيف والدته له، وانقسم الجمهور بين مؤيد لما قامت به نادين من أجل الطفل وما بين منتقد لها مُشيرين انه ليس من حقها القيام بذلك.
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ولاحقا نشرت نادين فيديو عبر حسابها على انستغرام أطلت فيه في إحدى السهرات وهي ترقص وتتمايل بإثارة وارتدت فستانا قصيرا جدا من دون أكمام باللون البنفسجي الغامق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان نادين انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "قلب أسود" مع الممثل السوري باسم ياخور والممثل كارلوس عازار ونخبة من الممثلين ومن انتاج "اون لاين برودكشن".


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