Advertisement

فنون ومشاهير

حسام حبيب يعتدي بالضرب على شيرين.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية!

Lebanon 24
06-07-2024 | 13:11
A-
A+
Doc-P-1219922-638558934765229226.jpg
Doc-P-1219922-638558934765229226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد قيام المطرب حسام حبيب بالتعدي بالضرب على طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كشف تقرير الطب الشرعي أن الفنانة لديها إصابات بجرح غائر في الرأس وجروح وتجمعات دموية أسفل العين وكدمات بالقدم.
Advertisement
وكانت شيرين قد ذهبت إلى قسم الشرطة في الخامسة فجراً اليوم السبت، ووجهها مغطى بالدماء، وطلبت تحرير محضر بالتعدي ضد زوجها السابق حسام حبيب، والذي تسبب في إحداث إصابات بمناطق متفرقة من جسدها، إضافة إلى جرح قطعي بالرأس وسرقة مبلغ مالي كان بحقيبتها وهاتفها المحمول.

وقالت شيرين في المحضر رقم 7155، إنها ذهبت إلى استوديو التسجيل الصوتي المملوك لها هي وحسام حبيب بالشراكة، ووجدت حسام بالمكان فطلبت منه فضّ الشراكة وإعطاءها نسبتها في الاستوديو، لكنها فوجئت بتعديه عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها من دون إعطائها متعلقاتها الشخصية، وهي عبارة عن حقيبة يد تحوي مبلغا ماليا وهاتفا محمولا خاصا بها.

كما أعطت النجمة المصرية رجال الشرطة عنوانَي الاستوديو ومنزل حسام لضبطه وإحضاره.

وبالذهاب إلى المكانين المذكورين، لم يتم العثور على حسام الذي غادر بعد تلك الواقعة، بعدما علم بذهاب شيرين إلى قسم شرطة منطقة التجمع الخامس.

الغريب في الأمر أن تلك الواقعة قد اتخذت مساراً جديداً، حيث أكد مصدر مطلع لـ"العربية"، تصالح شيرين عبدالوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب، وذلك بعدما وقع الطرفان على تصالح.

كما تعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها. وأكد المصدر أن المحامي الخاص بحسام حبيب تحدث إلى شيرين، وطلب منها إنهاء الأزمة بشكل ودي حتى لا تصبح حديث الصحف ووسائل الإعلام. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:55 | 2024-07-07
00:56 | 2024-07-07
23:00 | 2024-07-06
16:05 | 2024-07-06
14:08 | 2024-07-06
10:08 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24