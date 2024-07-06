نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟

في لقاء مشترك مع والدته ديما بياعة وجدته مها المصري، في برنامج "عندي سؤال" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، تحدّث فهد تيم حسن عن حياته المستقبلية.



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وأضاف فهد أنه لا يشبه والده كثيرا، بل يملك الكثير من شغف والدته وطبعها، وأن شقيقه ورد أقرب لوالده من حيث الطباع.



وأكد فهد أنه يفتقد والده الفنان تيم حسن، إذ لم يره منذ ما يقارب الشهرين، وتمنى أن يرى والده في دور كوميدي لو كان مخرجًا، لإيمانه أن الجيل الجديد يفضّل الكوميديا. وقال إنه يطمح ليكون مهندسًا، ولا يميل إلى العمل في مجال الفن، عكس والديه. ولو حدث ودخل عالم الفن بالتأكيد سيستفيد من خبرة والديه.وأضاف فهد أنه لا يشبه والده كثيرا، بل يملك الكثير من شغف والدته وطبعها، وأن شقيقه ورد أقرب لوالده من حيث الطباع.وأكد فهد أنه يفتقد والده الفنان تيم حسن، إذ لم يره منذ ما يقارب الشهرين، وتمنى أن يرى والده في دور كوميدي لو كان مخرجًا، لإيمانه أن الجيل الجديد يفضّل الكوميديا.

وعن علاقته بزوج والدته أحمد الحلو، قال فهد إنه بمثابة والده، ويحبه كثيرا. وأضاف أنه يتمنى أن تنجب والدته طفلة فتاة ليكون السند لها، كما قال إنه في حال تزوج سيسمي ابنه أحمد نسبة الى اسم زوج والدته، وابنته ديمة من دون تردد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث فهد، وجاء من بين التعليقات: "الاب مو الي ينجب الاب الي يربي"، "الله يخليكن لبعض شكلو حنون عليه".. (فوشيا)