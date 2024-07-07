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فنون ومشاهير
فنانة تتعرض لحادث سير كبير.. هذا ما كشفت عن حالتها الصحية
Lebanon 24
07-07-2024
|
07:54
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أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، نجاتها من موت محقق إثر تعرضها لحادث سير كبير بسيارتها.
ونشرت نشوى عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" صوراً للأشعة التي خضعت لها بعد الحادث، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب إني بلطف الله عايشة، الدنيا متسواش، أستغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى".
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