Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتحدث عن سبب تشوه وجهها.. وهذا ما قالته عن مقتل زوجها

Lebanon 24
07-07-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1220142-638559727998375213.jpg
Doc-P-1220142-638559727998375213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع متداول للفنانة السورية مها المصري خلال مقابلها ضمن برنامج "عندي سؤال" في لقاء مشترك جمعها مع ابنتها ديما بياعة وحفيدها فهد تيم حسن ، وتحدثت خلالها عن تجربتها في الأمومة والتضحيات التي واجهتها في حياتها الشخصية والمهنية.
Advertisement
وفي التفاصيل، عبّرت مها المصري عن ندمها على إجراء عملية إزالة الفيلر التي أدت إلى تشويه وجهها، مؤكدة أنها تعبت من ردود فعل الناس والتنمر الذي تعرضت له، مما دفعها لإغلاق صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واختتمت حديثها بأنها تعتز بابنتها ديما، وتقدر عقلها وشخصيتها، معتبرةً أنها سبقتها بكثير من المراحل بقوة الشخصية وعدم الاندفاع، وتدخلت ابنتها ديما وقالت: "بوقتها ما تطلع ولا تتصور".
وقالت الفنانة مها المصري خلال المقابلة، إنها ابتعدت عن ابنتها الفنانة ديما بياعة في صغرها، بسبب ارتباطها وظروف سفرها وزواجها مرة ثانية، ورفض طليقها آنذاك أن تكون ديما معها مع رجل غريب.
وأضافت الفنانة السورية أنها واجهت صعوبات في زواجها وهي صغيرة وبعد طلاقها، كما أنها عانت نتيجة ظروف وفاة زوجها الثاني بعد 14 عامًا من الزواج، وأن أطفالها تأثروا كثيرًا بهذا الحدث.
(الجديد)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:00 | 2024-07-07
09:01 | 2024-07-07
07:54 | 2024-07-07
07:07 | 2024-07-07
02:55 | 2024-07-07
00:56 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24