فنانة شهيرة تتحدث عن سبب تشوه وجهها.. وهذا ما قالته عن مقتل زوجها

Advertisement

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع متداول للفنانة السورية مها المصري خلال مقابلها ضمن برنامج "عندي سؤال" في لقاء مشترك جمعها مع ابنتها ديما بياعة وحفيدها فهد تيم حسن ، وتحدثت خلالها عن تجربتها في الأمومة والتضحيات التي واجهتها في حياتها الشخصية والمهنية.وفي التفاصيل، عبّرت مها المصري عن ندمها على إجراء عملية إزالة الفيلر التي أدت إلى تشويه وجهها، مؤكدة أنها تعبت من ردود فعل الناس والتنمر الذي تعرضت له، مما دفعها لإغلاق صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واختتمت حديثها بأنها تعتز بابنتها ديما، وتقدر عقلها وشخصيتها، معتبرةً أنها سبقتها بكثير من المراحل بقوة الشخصية وعدم الاندفاع، وتدخلت ابنتها ديما وقالت: "بوقتها ما تطلع ولا تتصور".وقالت الفنانة مها المصري خلال المقابلة، إنها ابتعدت عن ابنتها الفنانة ديما بياعة في صغرها، بسبب ارتباطها وظروف سفرها وزواجها مرة ثانية، ورفض طليقها آنذاك أن تكون ديما معها مع رجل غريب.وأضافت الفنانة السورية أنها واجهت صعوبات في زواجها وهي صغيرة وبعد طلاقها، كما أنها عانت نتيجة ظروف وفاة زوجها الثاني بعد 14 عامًا من الزواج، وأن أطفالها تأثروا كثيرًا بهذا الحدث.