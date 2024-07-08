صرخت بطريقة هستيرية.. مغنية شهيرة تتعرض لهجوم غريب في الليل شاهدوا الفيديو

أثار مقطع فيديو نشرته المغنية الفرنسية الشهيرة المعروفة باسم وجدان ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف تعرضها لهجوم أثناء قيادتها لسيارتها.



وبحسب وسائل إعلام فرنسية كانت المغنية من أصول تونسية تقود سيارتها بهدوء عندما فوجئت برجل غريب يتمسك بمقدمة سيارتها.



وأثار الرجل رعب وجدان التي بدأت تصرخ بطريقة هستيرية.

🇫🇷 La nuit dernière, un homme s'est agrippé au véhicule de la chanteuse #Wejdene pendant qu'elle conduisait. pic.twitter.com/ThuI8htz7y — Cerfia (@CerfiaFR) July 6, 2024 Advertisement

وكتبت على حسابها في تطبيق "سناب شات": "لقد حدث شيء مجنون ومخيف، لا تخرجوا في الليل".



وبعد ذلك، انتشر فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يقف أحد مستخدمي الإنترنت إلى جانب الرجل الذي أمسك بسيارة وجدين.



وقال الشاب الذي ظهر في الفيديو: "إنه لطيف يا وجدين، لا تقلق، لقد أراد فقط نقودا لشراء السجائر".(سكاي نيوز)



