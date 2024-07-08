"مين ده؟": تامر حسني يفاجئ الجميع بشكله الجديد.. أصبح يشبه وائل كفوري! (صورة)

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وأرفق الصورة بتعليق يشوق من خلاله جمهوره لجديده، وكتب: "يا صباح الفل عالكل، بصورلكوا حاجه جديده جداااااااااً دلوقتي بس مش جامدين جامدين".





"نيو لوك" تامر الجديد، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبَّهه أحد المتابعين بالفنان اللبناني وائل كفوري، فكتب: "ده وائل كافوري ، محبش الإنسان اللى معندوش ثقه في نفسه ويتشبه بغيره"، كما كتبت أخرى: "فين تامر حسني ده؟ أنا لا آراه!".





كذلك تكهنت إحداهن أن تامر خضع لعملية تجميل جديدة أثناء تواجده في لبنان، وكتبت: "مين ده شكله لسه راجع من لبنان بعد عملية تجميل جديدة، مش هيرتاح غير لما يقلب لبناني". كذلك تكهنت إحداهن أن تامر خضع لعملية تجميل جديدة أثناء تواجده في لبنان، وكتبت: "مين ده شكله لسه راجع من لبنان بعد عملية تجميل جديدة، مش هيرتاح غير لما يقلب لبناني".

فاجأ الفنان المصري تامر حسني الجمهور بشكله الجديد، فقد أطلّ بصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، أصلع الرأس وبلحية كثيفة شقراء، وببشرة برونزية، فيما استعرض عضلات صدره المفتولة.