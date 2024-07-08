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فنون ومشاهير

بعد زواج 3 سنوات.. مذيعة مصرية تنفصل عن زوجها وتتكتم على التفاصيل

Lebanon 24
08-07-2024 | 11:40
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فاجأ البلوغر علي غزلان متابعيه عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" بإعلان انفصاله عن المذيعة وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، وذلك بعد زواج دام نحو 3 سنوات.
وقال الشاب الذي ارتبط في وقت سابق بالنجمة منة عرفة في منشور: "الحمد الله قدّر الله وما شاء فعل، انفصلت رسمياً عن زوجتي فرح شعبان، أشهد الله أنها كانت خير زوجة لي ولكنننا لم نتفق".
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وتابع: "هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء، أتمنى لها استمرار النجاح في الحياة، وأتمنى احترام القرار ومحدّش يكلّمنا في أي تفاصيل، لأننا هنفضل ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا، وهفضل سندها لحد آخر يوم في حياتي".
وردّت فرح شعبان على منشور علي غلان، معلّقةً بالقول: "هنفضل طول العمر صحاب وفي بينا احترام واحترامك فوق أي حد، ربنا يباركلك في حياتك ويوفّقك". ونشرت المنشور نفسه، معلنةً انفصالها رسمياً عن علي. (لها)
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