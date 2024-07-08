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فنون ومشاهير

إصابة ابنة باسم سمرة بأزمة صحية طارئة .. وهذا رد فعل والدها

Lebanon 24
08-07-2024 | 23:00
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أجّل الفنان باسم سمرة عرض مسلسله الجديد "زمالك بولاق" بشكلٍ مفاجئ بسبب ابنته التي تعرّضت لأزمة صحية طارئة، وهو ما اضطره للاعتذار عن التصوير والبقاء بجانب ابنته.
وكان باسم سمرة قد أعلن عن تعرّض ابنته لوعكة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، وأنه اضطر للبقاء بجانبها حتى تتعافى، وأنه طلب تأجيل تصوير ما تبقّى من مشاهده في أحدث مسلسلاته "زمالك بولاق" أسبوعاً، ولهذا قررت الشركة المنتجة للعمل بدء عرض أولى حلقاته مطلع الأسبوع، لكن مرض ابنته واعتذاره عن التصوير، دفعا الشركة إلى تأجيل عرض المسلسل وانتظار أن يستأنف سمرة التصوير.
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(لها)
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